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Куклачев рассказал о страданиях кошки Лагерфельда по владельцу

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Фото: Global Look Press/instagram/choupettesdiary
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Кошка по кличке Шупетт, принадлежавшая немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, безусловно, печалится из-за смерти именитого хозяина. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель театра кошек в Москве Юрий Куклачев.

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«У Карла Лагерфельда <…> нет семьи, детей нет. Он жизнь построил так, что всё свое состояние оставил кошке. Кошка, как и собака, конечно, печалится. Но у них это менее развито. Кошки всё же привязываются не к человеку, а больше к месту. Там у нее огромный дом, всё богато, много еды и так далее», — рассказал Куклачев.

Он также напомнил, что в его собственной жизни кошки играют огромную роль, а зачастую бывают более человечными, чем сами люди.

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. Вечером того же дня стало известно, что он завещал часть состояния своей кошке. При этом точная сумма, которая достанется любимице кутюрье, не называется.

Кошка бирманской породы появилась у Лагерфельда в 2011 году. Модельер был очень привязан к ней. Она неоднократно принимала участие в модных фотосессиях, под ее именем выпускались многочисленные товары — например, ароматические свечи, косметика и коллекция обручальных колец.

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Карл Лагерфельд
Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. «Известия» вспоминают, с чего начинался творческий путь кутюрье, который заново создал французскую (да и не только французскую) моду
Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour
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Карл Лагерфельд
Будущий великий модельер (на фото ему 21 год) после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена
Фото: Getty Images/Hulton Archive/Keystone
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Карл Лагерфельд за работой, 1961 год
Фото: Getty Images/ullstein bild
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье обычного торговца и только в середине 1950-х переехал в Париж
Фото: Global Look Press/dpa/picture-alliance/Bertram
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Карл Лагерфельд
Модельер в своей парижской студии весной 1979 года
Фото: Global Look Press/picture-alliance/Roland Witschel
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Карл Лагерфельд
За работой в студии марки Chloe в Париже, 1983 год. C маркой кутюрье сотрудничал с начала 1960-х
Фото: Getty Images/Sygma/Pierre Vauthey
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд с сестрами Фенди, 1983 год. Он оставался главным модельером итальянского дома Fendi c 1965 года и вплоть до своей смерти
Фото: Getty Images/Corbis/Vittoriano Rastelli
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Карл Лагерфельд
В 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию марки Chanel «Париж–Москва» в Государственном академическом Малом театре
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Карл Лагерфельд
В 2010 году за вклад в культуру и искусство Карл Лагерфельд был награжден орденом Почетного легиона — одной из самых престижных наград во Франции. На фото: модельер вместе с президентом Франции Николя Саркози и его супругой Карлой Бруни-Саркози во время церемонии награждения
Фото: Global Look Press/ZUMA/Visual Press Ag/Jacky Naegelen
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Карл Лагерфельд
На подиуме с моделью Кьярой Делевинь после показа коллекции Chanel осень–зима в рамках Парижской недели моды, 2014 год. Строгие черно-белые цвета, костюм-тройка, кожаные перчатки и темные очки стали визитной карточкой модельера
Фото: Getty Images/Francois Durand
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд оставался главным модельером легендарного французского дома Chanel с 1983 года. С маркой у него был пожизненный контракт
Фото: TASS/AP/Ramon Espinosa
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