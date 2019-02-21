Куклачев рассказал о страданиях кошки Лагерфельда по владельцу

Кошка по кличке Шупетт, принадлежавшая немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, безусловно, печалится из-за смерти именитого хозяина. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель театра кошек в Москве Юрий Куклачев.

«У Карла Лагерфельда <…> нет семьи, детей нет. Он жизнь построил так, что всё свое состояние оставил кошке. Кошка, как и собака, конечно, печалится. Но у них это менее развито. Кошки всё же привязываются не к человеку, а больше к месту. Там у нее огромный дом, всё богато, много еды и так далее», — рассказал Куклачев.

Он также напомнил, что в его собственной жизни кошки играют огромную роль, а зачастую бывают более человечными, чем сами люди.

Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. Вечером того же дня стало известно, что он завещал часть состояния своей кошке. При этом точная сумма, которая достанется любимице кутюрье, не называется.

Кошка бирманской породы появилась у Лагерфельда в 2011 году. Модельер был очень привязан к ней. Она неоднократно принимала участие в модных фотосессиях, под ее именем выпускались многочисленные товары — например, ароматические свечи, косметика и коллекция обручальных колец.