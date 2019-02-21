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Кошка Лагерфельда «поблагодарила» подписчиков за соболезнования

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Кошка кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт поблагодарила интернет-пользователей за соболезнования в связи со смертью модельера. Пост опубликован в ее Instagram.

Кошка Шупетт

Подпись под фото, на котором Шупетт изображена в траурной шляпке с вуалью, гласит: «Спасибо всем за слова сочувствия». Кошка сообщает, что намерена «с разбитым сердцем» соблюдать траур и приложит все усилия, чтобы жить без Лагерфельда «как самостоятельная женщина».

19 февраля стало известно, что Шупетт унаследовала часть состояния Лагерфельда. Точная сумма не называется.

Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 19 февраля. По информации СМИ, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы. Он не состоял в браке и не имел детей. После смерти своего спутника жизни Жака де Башера в 1989 году он всю оставшуюся жизнь хранил ему верность.

Кошка бирманской породы появилась у Лагерфельда в 2011 году. Кутюрье был очень привязан к ней и неоднократно говорил, что если бы можно было жениться на кошке, он сочетался бы с Шупетт браком. Кошка много раз снималась в модных фотосессиях, под ее именем выпускались некоторые товары — например, ароматические свечи и коллекция обручальных колец.

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