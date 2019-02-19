Мэр Парижа назвала модельера Лагерфельда «самим Парижем»

Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд, который скончался во вторник, был не просто воплощением Парижа, он сам был Парижем, написала 19 февраля мэр французской столицы Анн Идальго в Twitter.

Политик выразила огромное сожаление в связи со смертью «огромного художника» и «чувствительного друга». По ее словам, все, кто был знаком с кутюрье, будут помнить его доброту, щедрость и искреннее внимание к «самым хрупким».

«Карл Лагерфельд был гением. В Chanel он изобретал и заново создавал — со страстью и превосходством. Его искусство придавало цвета и формы любви, изысканности», — написала Идальго.

Немецкий кутюрье, стилист, фотограф и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался во вторник возрасте 85 лет.

Он родился в немецком Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда в 1933 году. В 1952-м переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором Дома Chanel.