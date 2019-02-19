«ВКонтакте» проведет трансляции с Недель моды в Милане и Париже

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет прямые трансляции с Недель моды в Милане и Париже, сообщает пресс-служба компании во вторник, 19 февраля. Трансляции будут проходить в сообществе телеканала World Fashion Channel.

«ВКонтакте» — перспективная площадка для наших проектов. Именно здесь в прошлом году мы провели онлайн-кастинг для нового реалити-шоу New Model Show», — сообщил исполнительный директор World Fashion Channel Алибек Гимбатов.

Прямые включения с Недели моды в Милане пройдут с 20 по 25 февраля. После этого эфир переедет в Париж и продолжится до 5 марта. В общей сложности телеканал проведет 10 трансляций.

Неделя моды — событие в fashion-индустрии, в рамках которого дизайнеры или «дома моды» демонстрируют свои коллекции и дают зрителям возможность оценить тенденции в этой индустрии. Самые известные «недели» проводятся в традиционных «столицах моды»: Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

18 февраля стало известно, что «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса обмена короткими видео по аналогии с TikTok. Работать сервис будет через отдельное приложение, но его интегрируют с социальной сетью для большего охвата аудитории. Его название пока неизвестно. Уточняется, что сервис позволит записывать короткие видеоролики и делиться ими с другими пользователями приложения.