Прямой эфир

«ВКонтакте» проведет трансляции с Недель моды в Милане и Париже

0
Фото: Global Look Press/Cheng Tingting/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет прямые трансляции с Недель моды в Милане и Париже, сообщает пресс-служба компании во вторник, 19 февраля. Трансляции будут проходить в сообществе телеканала World Fashion Channel.

Дом, который построил Ворт: первый кутюрье Парижа не был французом
Человек, создавший современную моду

«ВКонтакте» — перспективная площадка для наших проектов. Именно здесь в прошлом году мы провели онлайн-кастинг для нового реалити-шоу New Model Show», — сообщил исполнительный директор World Fashion Channel Алибек Гимбатов.

Прямые включения с Недели моды в Милане пройдут с 20 по 25 февраля. После этого эфир переедет в Париж и продолжится до 5 марта. В общей сложности телеканал проведет 10 трансляций.

Неделя моды — событие в fashion-индустрии, в рамках которого дизайнеры или «дома моды» демонстрируют свои коллекции и дают зрителям возможность оценить тенденции в этой индустрии. Самые известные «недели» проводятся в традиционных «столицах моды»: Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.

18 февраля стало известно, что «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса обмена короткими видео по аналогии с TikTok. Работать сервис будет через отдельное приложение, но его интегрируют с социальной сетью для большего охвата аудитории. Его название пока неизвестно. Уточняется, что сервис позволит записывать короткие видеоролики и делиться ими с другими пользователями приложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»
Во «ВКонтакте» появилась функция архивации постов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017