«ВКонтакте» запустит аналог сервиса TikTok для обмена короткими видео

Социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса обмена короткими видео по аналогии с TikTok. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Mail.ru Group.

Работать сервис будет через отдельное приложение, но его интегрируют с социальной сетью для большего охвата аудитории. Его название пока неизвестно.

Уточняется, что сервис позволит записывать короткие видеоролики и делиться ими с другими пользователями приложения. Как сообщает телеканал «Звезда», «ВКонтакте» также позволит записывать ролики под музыку, как это делается в TikTok. В последней, помимо прочего, есть функция записи песни дуэтом.

Уточняется, что сервис могут запустить уже летом 2019 года, а над его разработкой трудятся уже в течение нескольких месяцев.

Сервис TikTok заработал в 2016 году в Китае. Сейчас приложением, созданным компанией ByteDance сервиса для Android и iOS пользуются около 500 млн человек из более чем 100 стран мира.

29 января сообщалось, что во «ВКонтакте» появилась функция архивации постов.