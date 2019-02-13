«ВКонтакте» подаст в суд на сервис поиска людей по фото

Руководство «ВКонтакте» намерено судиться с онлайн-сервисом SearchFace, который помогает искать пользователей по фотографиям.

Как уточнил представитель компании в разговоре с ТАСС, сервис не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их личных данных, что противоречит правилам соцсети.

Во «ВКонтакте» добавили, что в целях защиты интересов пользователей разработчики готовят обновления, ограничивающие доступ к данным аудитории.

В конце декабря прошлого года «ВКонтакте» запустила в тестовом режиме функцию голосовых и видеозвонков в приложении VK Messenger для компьютеров. Звонки с компьютеров, так же как и в приложениях на платформах iOS и Android, защищены сквозным шифрованием end-to-end encryption, которое препятствует получению доступа третьих лиц к содержимому разговоров.