Психолог назвала основную опасность соцсетей

Социальные сети лишают людей способности критически оценивать информацию, что приводит к развитию пропаганды и ложных сведений в интернете. Об этом рассказала агентству «РИА Новости» директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж.

Кроме того, общение в Сети приводит к недостатку умения общаться доброжелательно и сглаживать конфликтные ситуации. В связи с этим пользователям важно учиться применять технологии лишь для достижения конкретных целей, а также контролировать свое время и поведение.

Именно вышеперечисленное является главной опасностью соцсетей, а не формирующаяся зависимость, как принято думать. Более того, эксперт отмечает, что привязанность к интернету есть далеко не у всех, кто о ней заявляет.

Чаще всего истинная зависимость появляется при наличии у человека других отклонений в психике. Это могут быть депрессия, тревога или попытки избегать других людей, полагает психолог. Такие проблемы далеко не всегда связаны с частым использованием интернета, поэтому в этом случае людям следует не сокращать время нахождения онлайн, а обращаться к специалистам.

В декабре прошлого года ученые из Австралии установили, что у людей, зависимых от социальных сетей, наблюдаются те же нарушения в работе психики, что и у алкоголиков.