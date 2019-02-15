Хакеры рассказали о причине произведенного ими сбоя «ВКонтакте»

Хакеры, предположительно ответственные за сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», заявили, что использовали для этого обнаруженную год назад уязвимость, за которую не получили благодарности от администрации соцсети.

По словам хакеров, сотрудники «ВКонтакте» не выплатили им баунти (награду). Тогда они решили, не нанося вреда пользователям, использовать ее, чтобы отомстить. Также программисты отметили, что личные данные пользователей не пострадали, пишет «РИА Новости».

Вечером 14 февраля хакеры атаковали соцсеть массовым спамом — злоумышленники размещали сообщения, критикующие администрацию платформы, и прикрепляли ссылки на якобы новость о рекламе в личных сообщениях.

Команда «ВКонтакте» устранила уязвимость в соцсети спустя 20 минут после атаки хакеров, заявили в компании.