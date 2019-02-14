Хакеры атаковали «ВКонтакте»

Хакеры атаковали социальную сеть «ВКонтакте» массовым спамом — злоумышленники размещают сообщения, критикующие администрацию платформы, и прикрепляют ссылки на якобы новость о рекламе в личных сообщениях.

Однотипные посты с орфографическими ошибками начали появляться в личных аккаунтах и на странице сообществ. В прикрепленном сообщении сказано, что теперь реклама якобы будет размещаться в личных переписках. Если перейти по ссылке, то данный пост появляется во всех группах, которые модерирует пользователь.

Причина в некой уязвимости соцсети. Специалисты утверждают, что подобные махинации можно проделать через специальный скрипт, пишет НСН.

В конце января во «ВКонтакте» появилась новая функция — скрывать старые публикации и отправлять их в архив. Это позволит не удалят записи и делать их доступными только для личного пользования.