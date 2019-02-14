Прямой эфир

Хакеры атаковали «ВКонтакте»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры атаковали социальную сеть «ВКонтакте» массовым спамом — злоумышленники размещают сообщения, критикующие администрацию платформы, и прикрепляют ссылки на якобы новость о рекламе в личных сообщениях.

Однотипные посты с орфографическими ошибками начали появляться в личных аккаунтах и на странице сообществ. В прикрепленном сообщении сказано, что теперь реклама якобы будет размещаться в личных переписках. Если перейти по ссылке, то данный пост появляется во всех группах, которые модерирует пользователь.

Причина в некой уязвимости соцсети. Специалисты утверждают, что подобные махинации можно проделать через специальный скрипт, пишет НСН.

В конце января во «ВКонтакте» появилась новая функция — скрывать старые публикации и отправлять их в архив. Это позволит не удалят записи и делать их доступными только для личного пользования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ВКонтакте» запустила сервис анонимных валентинок к 14 февраля
«ВКонтакте» подаст в суд на сервис поиска людей по фото

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017