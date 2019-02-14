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«ВКонтакте» устранила уязвимость после атаки хакеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Команда «ВКонтакте» устранила уязвимость в соцсети спустя 20 минут после атаки хакеров, заявили в компании.

«Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Представители соцсети заверили, что данные и пароли пользователей находятся в безопасности, а личные аккаунты и сообщества не были взломаны.

В компании принесли извинения всем пользователям и пообещали провести обновления для предотвращения хакерских атак.

Вечером 14 февраля хакеры атаковали соцсеть массовым спамом — злоумышленники размещали сообщения, критикующие администрацию платформы, и прикрепляли ссылки на якобы новость о рекламе в личных сообщениях.

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