Швейцария предложила хакерам взломать систему голосования за деньги

Швейцария предложила хакерам, в том числе из России, взломать тестовую систему своей электронной системы голосования за вознаграждение в 50 тыс. франков (около $50 тыс.). Об этом рассказал официальный представитель швейцарской Федеральной канцелярии Рене Ленцин.

По его словам, данный стресс-тест на взлом электронной системы необходим для проверки безопасности. Вознаграждение заплатят тем, кто справится успешнее остальных, а именно сможет незаметно изменить итоги голосования, пишет «РИА Новости». Кроме того, за нарушение тайны голосования участникам выплатят 10 тыс. франков, а 5 тыс. франков будет стоить взлом электронной урны для голосования.

Система используется с 2004 года и сейчас применяется в 10 кантонах из 26. Чтобы официально ее внедрить необходимо получить сертификат безопасности и раскрыть код. Для участия уже зарегистрировались более 1770 участников. Около 27% участников из Швейцарии, почти 15% из Франции, а 6% хакеров из Соединенных Штатов.

Тест будет длиться с 25 февраля по 24 марта. Участниками могут стать не только хакерские группы, но и одиночки. Регистрация обязательна для всех, в том числе нужно указать электронную почту и страну, однако можно не раскрывать свое реальное имя.

В августе прошлого года 11-летний американский школьник Эмметт Брюэр взломал точную копию сайта избирательной системы в США и смог изменить результаты выборов в штате Флорида.