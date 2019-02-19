Влад Лисовец назвал уход Лагерфельда жирной точкой на высокой моде

Уход Карла Лагерфельда поставил «жирную точку на всей высокой моде», рассказал в беседе с «Известиями» стилист Влад Лисовец.

Ранее 19 февраля Le Figaro сообщило о смерти на 86-м году жизни немецкого кутюрье, стилиста, фотографа и креативного директора модного дома Chanel Карла Лагерфельда.

По данным издания, он чувствовал себя плохо в течение нескольких недель. Как уточняет журнал Paris Match, кутюрье был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник 19 февраля.

Карл Лагерфельд принадлежит той плеяде дизайнеров, которые создавали поистине высокую моду, отметил Лисовец. По его мнению, он один из немногих дизайнеров, кто прекрасно сочетал в себе творческие способности и хватку бизнесмена.

«Конечно, женщины, предпочитающие классическую одежду и сдержанный стиль, будут переживать, но в целом сегодняшняя мода допускает более поверхностных, более простых, более понятных дизайнеров, и такая яркая звезда, как Карл, больше ассоциируется с прошлым веком. Сегодняшний день завершил и поставил жирную точку на всей высокой моде», — заключил стилист.

22 января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel весна-лето 2019, который походил в Гран-Пале в Париже. В финале вместо него на подиум вышла студийный директор марки Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку модельер не изменял этой традиции с 1983 года.

Позже в Chanel заявили, что Лагерфельд устал, и поэтому попросил Виар приветствовать гостей на показе вместо него, отмечает The Mirror.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором модного дома Chanel.

Лагерфельд не был женат и не имел детей. После того как в 1989 году умер от СПИДа его спутник жизни — Жак де Башер, он жил один, с домработницей, поваром и шофером.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).