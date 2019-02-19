Назван кандидат на должность Карла Лагерфельда в Chanel

Студийный директор модного дома Chanel Виржини Виар займет должность главного дизайнера компании после смерти Карла Лагерфельда. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщатся в эфире телеканала BFMTV.

Именно Виар 22 января вышла вместо Лагерфельда на поклон в конце показа «Chanel весна-лето 2019», который походил в Гран-Пале в Париже. Сам кутюрье в тот день впервые за свою карьеру отказался поприветствовать гостей, пишет «РИА Новости». Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку модельер не изменял традиции с 1983 года.

Немецкий кутюрье, стилист, фотограф и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет.

Он родился в немецком Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда в 1933 году. В 1952-м переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором Дома Chanel.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).