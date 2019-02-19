Названа причина смерти Карла Лагерфельда

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает французский журнал Public.

По информации журналистов, накануне Лагерфельд был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Он скончался в ночь на 19 февраля.

Отмечается, что последнее время модельер потерял много сил из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.

22 января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel весна-лето 2019, который походил в Гран-Пале в Париже. В финале вместо него на подиум вышла студийный директор марки Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку модельер не изменял этой традиции с 1983 года.

Позже в Chanel заявили, что Лагерфельд устал и поэтому попросил Виар приветствовать гостей на показе вместо него, отмечает The Mirror.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором Дома Chanel.

Лагерфельд не был женат и не имел детей. После того как в 1989 году умер от СПИДа его спутник жизни — Жак де Башер, он жил один, с домработницей, поваром и шофером.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).