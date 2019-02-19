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Названа причина смерти Карла Лагерфельда

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Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает французский журнал Public.

Умер модельер Карл Лагерфельд

По информации журналистов, накануне Лагерфельд был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Он скончался в ночь на 19 февраля.

Отмечается, что последнее время модельер потерял много сил из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.

22 января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel весна-лето 2019, который походил в Гран-Пале в Париже. В финале вместо него на подиум вышла студийный директор марки Виржини Виар. Это событие взволновало посетителей шоу, поскольку модельер не изменял этой традиции с 1983 года.

Позже в Chanel заявили, что Лагерфельд устал и поэтому попросил Виар приветствовать гостей на показе вместо него, отмечает The Mirror.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором Дома Chanel.

Лагерфельд не был женат и не имел детей. После того как в 1989 году умер от СПИДа его спутник жизни — Жак де Башер, он жил один, с домработницей, поваром и шофером.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).

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Карл Лагерфельд
Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. «Известия» вспоминают, с чего начинался творческий путь кутюрье, который заново создал французскую (да и не только французскую) моду
Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour
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Карл Лагерфельд
Будущий великий модельер (на фото ему 21 год) после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена
Фото: Getty Images/Hulton Archive/Keystone
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Карл Лагерфельд за работой, 1961 год
Фото: Getty Images/ullstein bild
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье обычного торговца и только в середине 1950-х переехал в Париж
Фото: Global Look Press/dpa/picture-alliance/Bertram
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Карл Лагерфельд
Модельер в своей парижской студии весной 1979 года
Фото: Global Look Press/picture-alliance/Roland Witschel
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Карл Лагерфельд
За работой в студии марки Chloe в Париже, 1983 год. C маркой кутюрье сотрудничал с начала 1960-х
Фото: Getty Images/Sygma/Pierre Vauthey
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд с сестрами Фенди, 1983 год. Он оставался главным модельером итальянского дома Fendi c 1965 года и вплоть до своей смерти
Фото: Getty Images/Corbis/Vittoriano Rastelli
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Карл Лагерфельд
В 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию марки Chanel «Париж–Москва» в Государственном академическом Малом театре
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Карл Лагерфельд
В 2010 году за вклад в культуру и искусство Карл Лагерфельд был награжден орденом Почетного легиона — одной из самых престижных наград во Франции. На фото: модельер вместе с президентом Франции Николя Саркози и его супругой Карлой Бруни-Саркози во время церемонии награждения
Фото: Global Look Press/ZUMA/Visual Press Ag/Jacky Naegelen
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Карл Лагерфельд
На подиуме с моделью Кьярой Делевинь после показа коллекции Chanel осень–зима в рамках Парижской недели моды, 2014 год. Строгие черно-белые цвета, костюм-тройка, кожаные перчатки и темные очки стали визитной карточкой модельера
Фото: Getty Images/Francois Durand
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Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд оставался главным модельером легендарного французского дома Chanel с 1983 года. С маркой у него был пожизненный контракт
Фото: TASS/AP/Ramon Espinosa
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