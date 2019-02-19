Юдашкин назвал смерть Лагерфельда огромной потерей для мира моды

Смерть немецкого кутюрье Карла Лагерфельда — огромная потеря для мира моды. Об этом заявил российский художник-модельер Валентин Юдашкин.

«Это огромная потеря и для мира моды, для дома Chanel, и для дома Fendi, и всех поклонников творчества Лагерфельда. <…> Ушел человек эпохи, человек люксового стиля, который всегда шел в ногу со временем», — приводит телеканал «360» его слова.

Он также отметил, именно благодарю Лагерфельду в показах прет-а-порте стали участвовать модели, одетые в джинсы и кеды. Юдашкин добавил, что, начинавший карьеру подмастерьем в доме моды Chanel и позже ставший его руководителем, Лагерфельд смог вывести бренд из кризиса.

Кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он родился в немецком Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда в 1933 году. В 1952-м переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды и уже через 22 года основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. Спустя девять лет, в 1983 году, он стал художественным директором Дома Chanel.

Последние дни он жаловался на плохое самочувствие. После смерти своего партнера Жака де Башера в 1989 году модельер так и не завел новых отношений. Единственной его спутницей была кошка Шупетт.