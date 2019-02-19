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Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Немецкий кутюрье, стилист, фотограф и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке Шупетт. Об этом 19 февраля сообщает газета Le Figaro.

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Отмечается, что модельер очень любил свою питомицу и был к ней привязан. Она часто принимала участие в рекламных съемках, от ее имени писали книгу. У кошки также есть аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook и даже именной банковский счет. Сейчас подписчики активно выражают Шупетт свои соболезнования.

Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет 19 февраля. По информации СМИ, причиной смерти модельера стал рак поджелудочной железы.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж для учебы в школе при Синдикате высокой моды. Позже он основал собственную линию одежды — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году, он стал художественным директором дома Chanel.

Лагерфельд не был женат и не имел детей. После того как в 1989 году умер от СПИДа его спутник жизни — Жак де Башер, он жил один, с домработницей, поваром и шофером.

О жизни знаменитого модельера сняли два фильма: «Лагерфельд» режиссера Тьерри Демезьера (2008) и «Карл Лагерфельд. Быть и казаться» режиссера Лорана Аллена-Карона (2016).

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