Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия. Такое заявление сделал советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани в субботу, 25 мая.
«Если враг допустит малейшую глупость… то поймет, что в таком случае мы сделаем… отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», — цитирует Корбани агентство «РИА Новости».
24 мая президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 1,5 тыс. американских военных.
8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.
В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Тегерана на интересы Вашингтона».
Соединенные Штаты направили к берегам ближневосточной страны ударную авианосную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.
В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.
Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.