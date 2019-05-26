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Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно

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Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия. Такое заявление сделал советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани в субботу, 25 мая.

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«Если враг допустит малейшую глупость… то поймет, что в таком случае мы сделаем… отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», — цитирует Корбани агентство «РИА Новости».

24 мая президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 1,5 тыс. американских военных.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Тегерана на интересы Вашингтона».

Соединенные Штаты направили к берегам ближневосточной страны ударную авианосную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.

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