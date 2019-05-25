США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ

Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответственным за атаку на танкеры в порту Фуджейра вблизи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), заявил руководитель Объединенного штаба американских ВС, контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидэй.

Он уточнил, что магнитные мины, которые использовались для взрывов, принадлежат КСИР. Как сообщает Reuters в пятницу, 24 мая, Пентагон не привел никаких иных подтверждений в поддержку соответствующих обвинений.

Тегеран отрицает учатие в нападениях, утверждая, что Вашингтон «балансирует на грани войны», разворачивая в регионе свои войска.

Ранее в этот же день и.о. главы американского минобороны Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тыс. военных США на Ближний Восток на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном. О развертывании в регионе дополнительных сил 24 мая объявил президент США Дональд Трамп.

12 мая в водах Оманского залива вблизи берегов ОАЭ были атакованы четыре нефтяных танкера. В результате были повреждены два судна Саудовской Аравии, одно судно ОАЭ и одно судно Норвегии.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».

В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.