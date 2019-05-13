Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть

Атака на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах привела к росту цен на нефть, рассказал в беседе с «Известиями» главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Накануне в воскресенье, 12 мая, на четырех коммерческих судах произошли взрывы в результате диверсии в территориальных водах ОАЭ. Два из четырех танкеров принадлежали Саудовской Аравии, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех. При этом в заявлении Халед бен Абдель Азиз аль-Фалеха не указывалось, кто может стоять за атакой. Судоходство и работа портов нарушены не были. В свою очередь египетское внешнеполитическое ведомство и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудили случившееся.

Баррель нефти Brent дорожает чуть менее чем на 1,35% до $71,83. По словам Александрова, рост котировок происходит даже вопреки риску срыва заключения торговой сделки между США и Китаем.

«Серия сообщений об атаках на танкеры в различных местах локально является позитивным для нефтяных котировок, поскольку проблемы имели место в ключевых объектах инфраструктуры, на которые завязано снабжение нефтью и европейского, и азиатского рынков», — заключил эксперт Александров.

Торговая война между КНР и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В мае стало известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином для обсуждения торговых вопросов на саммите G20 в Японии в конце июня.