Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране

Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране. Более 70 бывших военнослужащих составили соответствующее письмо и направили его главе государства.

Под посланием Трампу подписались члены организации Американский колледж лидеров национальной безопасности, в которую входят бывшие высокопоставленные военные и официальные лица США.

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокие опасения в связи с эскалацией ситуации в Иране и Персидском заливе», — отмечают авторы письма, текст которого опубликован на портале War On The Rocks.

Военные обращаются к Трампу как к главнокомандующему, который «располагает достаточной властью, позволяющей немедленно снизить уровень напряженности в регионе». Они указывают, что возможная война «отзовется масштабными последствиями для уже дестабилизированного Ближнего Востока и вовлечет Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с колоссально высокой финансовой, геополитической и гуманитарной стоимостью».

Как сообщалось ранее 25 мая, накануне госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. В тот же день об отправке дополнительных сил на Ближний Восток объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели.