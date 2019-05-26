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Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира»

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Фото: РИА Новости
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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира». Об этом он написал в своем Facebook в субботу, 25 мая.

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«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив», — отметил Зеленский.

Он уточнил, что Украина каждый год дает миру новые таланты. Однако, по его словам, необходимо создать условия, необходимые для реализации граждан в самой стране.

25 мая министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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