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Жена Овечкина вызвала гнев у болельщиков сборной России

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Фото: TACC/Станислав Красильников
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Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет «облить команду грязью» после поражений.

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Таким образом Шубская в Instagram указала на разницу между некоторыми поклонниками российской сборной и клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По ее словам, американцы оказывают поддержку своему клубу и игрокам «при любых результатах», передает «Газета.ру».

Она также призвала «достойно принимать поражение» и ценить чужой труд. Пользователи социальной сети гневно отреагировали на слова супруги хоккеиста.

«Круто быть патриотом, проживая в США», — поделилась мнением stasya.kupriyanova.

«Опять плохой народ достался нашей "элите"», — считает stalkeroval.

«Наша сборная представляет страну, а не НХЛ. Почувствуйте разницу, Анастасия! Вы русская?», — написала ginecolog.lutovinova.

«Я российский болельщик и не собирался всех облить грязью. Зачем меня так оскорблять?», — ответил arturogatti22.

«Если нет сил и желания играть за сборную, то и не надо приезжать. Более чем уверен, что нашлись бы более полезные молодые игроки», — написал Zallenar79.

«Дайте играть молодым, хватит уже приглашать звезд НХЛ. Пусть они играют там, у них там лучше получается. А как за сборную РФ, так что-то не клеится. Удачи», — указал Mamaelenam.

Сборная России в субботу в Братиславе уступила команде Финляндии со счетом 0:1 в полуфинале чемпионата мира. В другом полуфинале канадцы обыграли Чехию а (5:1). Матч за третье место и финал состоятся 26 мая.

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