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Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Финский капкан: звезд сборной России сдержала оборона противника
«Красная машина» проиграла в полуфинале чемпионата мира

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

«Не удивлен поражению российской команды. Это конкурентный турнир. Любая команда может обыграть любую», — приводит слова Виньо «Газета.ру».

Он добавил, что его команду ждет «тяжелый матч». «Сыграем против финнов по той же системе, как и против чехов. Слишком поздно что-то менять», — сказал Виньо.

25 мая канадцы обыграли Чехию в 1/2 финала (5:1). Россияне в своем полуфинале уступили финнам (0:1). Матч за третье место и финал состоятся 26 мая.

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