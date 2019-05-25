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Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

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Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini
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Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association. Об этом сообщил портал Slashgear.

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Отмечается, что ситуация повлечет за собой потенциальные изменения в структуре смартфонов, связанные с увеличением объема внутренней памяти аппаратов и «перепайкой» узлов на плате. Изменения не запланированы, поэтому могут повлечь за собой новые расходы и, как следствие, повышение цен.

Как сообщает телеканал «Звезда», общая ситуация в компании такова, что логичнее было бы снизить цены на продукцию, так как в будущем Huawei не сможет устанавливать на аппаратах операционную систему Android.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что решение Соединенных Штатов не играет для компании существенной роли, потому что она приняла определенные подготовительные меры. Американская сторона, считает бизнесмен, недооценивает возможности китайской корпорации.

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