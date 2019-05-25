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Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым

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Фото: youtube.com
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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.

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Начальник Генерального штаба рассказал, что в 2010 году отдыхал в санатории на полуострове и был «шокирован увиденным, решив, что больше никогда не приедет в Крым.

По словам генерала, «это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

«Я себе задавал вопрос: Я на Украине? Я не понимал, где я нахожусь», — сказал Хомчак в интервью УНИАН.

При этом он выразил мнение, что сегодня Киев должен «воевать за человека, за то, что у него в голове».

Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая. Он окончил Московское высшее военное командное училище и проходил службу в ГДР.

В качестве командующего сектора «Б» принимал участие военной операции на юго-востоке Украины. С 2016 года был первым замкомандующего сухопутными войсками Украины.

После победы Зеленского на президентских выборах на Украине произошел ряд отставок. 19 мая о намерении уйти со своего поста заявил министр обороны страны Степан Полторак.

20 мая об уходе в отставку заявил премьер-министр Владимир Гройсман, также свой пост покинул глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители.

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