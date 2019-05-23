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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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Североатлантический альянс (НАТО) по-прежнему не признает принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров. С таким заявлением выступил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич, сообщил сайт организации.

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По его словам, НАТО никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, он также назвал его незаконным и нелегитимным. Кроме того, Пич призвал Москву прекратить якобы поддержку военных на востоке Украины.

Среди прочего, глава военного комитета потребовал от России освободить украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина освободит родину крымских татар» и «даже после самой темной ночи наступает рассвет». При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

В Госдуме в ответ посоветовали Зеленскому «не шутить» и отметили, что крымчане не нуждаются в украинских «освободителях».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.

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