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Посольство Украины выдало фото жертв Холокоста за депортацию крымских татар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар.

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На данный факт внимание обратило посольство РФ в Вашингтоне. Инцидент произошел 18 мая, когда отмечался день памяти жертв депортации крымских татар.

«Методичка украинской дипломатии», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

В 1941-1944 годах из Крыма выселили более 277 тыс. человек — семьи крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев.

К этой дате украинское посольство сделало публикацию, в которой использовало для иллюстрации снимок депортации евреев из польского гетто из архива Мемориального музея Холокоста США.

Согласно информации музея, на снимке запечатлена посадка евреев из лодзинского гетто в Польше в вагоны для отправки в лагерь смерти «Хелмно» между 1942 и 1944 годами.

Фотография из Twitter посольства РФ в Вашингтоне

12 мая партия «Блок Петра Порошенко» заявила, что готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

В заявлении упоминаются некие притеснения прав народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других регионов. При этом подчеркивается, что Москва якобы усилила это давление с 2014 года.

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