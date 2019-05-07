Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в США

Монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту открыли в пригороде Чикаго в присутствии литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Как говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в понедельник, монумент открыт «в честь некоего Адольфуса Раманаускаса».

По мнению диппредставительства, «особый цинизм акции состоял в том, что по времени она практически совпала с Днем памяти жертв Холокоста».

«Призываем официальный Вашингтон образумить своих прибалтийских сателлитов, пытающихся навязать американскому обществу ценности тех, кто ответственен за этнические чистки», — подчеркнули в посольстве.

1 апреля американского туриста поймали, когда он попытался украсть часть рельсов из музея холокоста, созданного на месте нацистского лагеря смерти Аушвиц в Польше.

В декабре 2018 года ГА ООН приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, а также неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В документе, в частности, высказывалась озабоченность по поводу героизации нацистского движения и бывших членов «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций. 120 государств поддержали проект. Против выступили 54 страны, включая Украину и США, еще два государства воздержались от голосования.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН. В этот день в 1945 году советские войска освободили Аушвиц и Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, на территории которых с 1941 по 1945 годы было умерщвлено около 1,4 млн человек, 1,1 млн из которых составляли евреи.