Партия Порошенко увидела дискриминацию коренных народов в России

Партия «Блок Петра Порошенко» готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Как говорится на сайте партии действующего президента страны, такую инициативу могут включить в повестку дня заседания парламента 14 мая.

В проекте отмечается, что Верховная рада обратится к ООН, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ и «национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в РФ».

В заявлении упоминаются некие притеснения прав народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других регионов. При этом подчеркивается, что Москва усилила это давление с 2014 года.

Предполагается, что проявлениями такой политики стали преследования за политические убеждения, отсутствие справедливого расследования преступлений, препятствование проведению мирных протестов и запрет деятельности национальных движений.

25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины, а также венгерского и других национальных меньшинств. МИД России заявил, что закон о языке идет вразрез с международными нормами. МИД Венгрии также назвал проект неприемлемым.