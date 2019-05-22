Apple исправила некорректное отображение Крыма на картах

Американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своем приложении «Карты», сообщил председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин. Об этом информирует «РИА Новости» в среду, 22 мая.

При это в Apple подчеркнули, что в вопросе отображения полуострова на картах была техническая проблема, а не политическая, добавил парламентарий.

В начале апреля депутаты провели встречу с гендиректором российского представительства корпорации Apple «Эппл рус» Виталием Морозько. Он рассказал, что в Apple был сделан запрос привести сервис в соответствие с действующим российским законодательством. По его словам, в приложении «Карты» крымские города отображаются как российская территория, однако на исправление неточностей «нужно время».

В конце января по этому вопросу в Госдуму приглашали представителя Google. После этого корпорация признала, что государственная принадлежность Крыма иногда неправильно отображается у пользователей из России в сервисах интернет-компании. В марте ситуация с некорректным отображением была исправлена.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.