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Родителей юной участницы вызывающей фотосессии во Владивостоке оштрафуют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правоохранительные органы оштрафуют родителей школьницы, которая накануне последнего звонка снялась в полицейской форме в одной из школ Владивостока. Об этом ТАСС сообщил представитель управления МВД России по Приморскому краю.

Речь идет о фотографиях, которые были распространены в социальных сетях. На них несколько учеников позируют в вызывающих нарядах: девочка в костюме полицейского, а молодые люди в шортах и масках зайцев. На данный момент сумма штрафа неизвестна.

Ранее 24 мая один из учеников школы рассказал журналистам, что участницу флешмоба, девушку, танцевавшую в костюме полицейского, оштрафовали за то, что на ней была форменная рубашка с погонами. Еще одного школьника, десятиклассника, который привел в действие порошковый огнетушитель в зале, отчислят из учебного заведения.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться, но позже передумала, хотя, по словам депутата краевого собрания от КПРФ Артема Самсонова, была расстроена.

В интернете появилась петиция с просьбой оставить в покое владивостокских выпускников, устроивших флешмоб в стиле БДСМ. Автор документа утверждает, что ученикам нужно дать спокойно сдать ЕГЭ и не мучить их проверками и разговорами с полицией.

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