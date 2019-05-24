Прямой эфир

Собчак вступилась за участников школьного БДСМ-флешмоба

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала БДСМ-флешмоб, который устроили старшеклассники школы №74 во Владивостоке перед последним звонком.

Выпускники устроили танцы в специальных костюмах перед входом в учебное заведение и в актовом зале, видео нестандартного выступления распространили в соцсетях и местных СМИ.

«Ну пошалили подростки перед выпускным... неужели это такая серьезная проблема?» — написала Собчак в своем Telegram и привела ссылку на новость о произошедшем.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Некоторых пользователей возмутил внешний вид и поведение подростков.

Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться. Однако позже, по словам депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, она передумала. По мнению народного избранника, ничего страшного не произошло, а те, кто критикует вечеринку, — это «бабки на лавке и мракобесы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минпросвещения высказалось о БДСМ-вечеринке школьников во Владивостоке
Организатор последнего звонка рассказал о БДСМ-флешмобе во Владивостоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017