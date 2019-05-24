Собчак вступилась за участников школьного БДСМ-флешмоба

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала БДСМ-флешмоб, который устроили старшеклассники школы №74 во Владивостоке перед последним звонком.

Выпускники устроили танцы в специальных костюмах перед входом в учебное заведение и в актовом зале, видео нестандартного выступления распространили в соцсетях и местных СМИ.

«Ну пошалили подростки перед выпускным... неужели это такая серьезная проблема?» — написала Собчак в своем Telegram и привела ссылку на новость о произошедшем.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Некоторых пользователей возмутил внешний вид и поведение подростков.

Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться. Однако позже, по словам депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, она передумала. По мнению народного избранника, ничего страшного не произошло, а те, кто критикует вечеринку, — это «бабки на лавке и мракобесы».