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Организатор последнего звонка рассказал о БДСМ-флешмобе во Владивостоке

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Фото: РЕН ТВ
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Организатор последнего звонка в школе Владивостока Алексей Зубулин прокомментировал БДСМ-флешмоб, который устроили старшеклассники. По его словам, данное представление ученики придумали сами и показали за день до праздника.

Также Зубулин отметил, что такой формат никак не соответствует мероприятию, что и вызвало широкий общественный резонанс. Он признался, что понимает реакцию директора школы.

«Сделали что-то не то, что должны делать у нас выпускники. Я знаю мнение родителей по этому поводу. Одна из родительниц даже назвала это ужасом», — сказал он в интервью «Известиям» и РЕН ТВ.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 на дне самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться.

Однако позже, по словам депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, она передумала. По мнению народного избранника, ничего страшного не произошло.

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