Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану.

Как говорится в сообщении, распространенном ведомством в пятницу, 24 мая, речь идет о 22 незавершенных сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке», — приводит слова Помпео «РИА Новости».

Ранее в тот же день об отправке дополнительных сил на Ближний Восток объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели. В их задачу будет входить «защита американских военных и обеспечение свободы перемещения».

Исполняющий обязанности глава минобороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку 1,5 тыс. американских военных на Ближний Восток.

В мае 2018 года Соединенные Штаты решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии США, Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Тогда американский лидер обвинил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении ввести против исламской республики санкции, в том числе вторичные. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.

8 мая 2019 года Тегеран уведомил членов СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иранские власти тогда отметили, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в исламской республике. Кроме того, американская сторона заявила о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».