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В Совфеде прокомментировали возможную отправку военных США на Ближний Восток

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Фото: media.defense.gov
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Россия выступит против отправки американских военнослужащих на Ближний Восток, если такие планы будут озвучены Пентагоном. Об этом 23 мая агентству «РИА Новости» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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«Кому это понравится — очередной очаг напряженности на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Джабаров отметил, что подобные планы Пентагона являются «бряцаньем оружием», а также попыткой «подействовать на нервы», в первую очередь, Тегерану.

Ранее 23 мая стало известно, что Минобороны США рассматривает возможность дополнительной отправки на Ближний Восток до 10 тыс. военных на фоне ухудшения отношений с Ираном.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Однако президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции, в том числе вторичные.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона».

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