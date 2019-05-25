Госдеп США призвал активнее противодействовать «Северному потоку — 2»

Госдепартамент США считает, что Европейский союз должен активнее противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступила зампомощника госсекретаря по энергетике Сандра Оудкирк.

По ее словам, американские власти неоднократно заявляли о том, что выступают против данного проекта. Также Оудкирк отметила, что «Северный поток — 2» негативно влияет на энергобезопасность Европы и Украины. ЕС следует больше работать через европейские институты, чтобы противостоят строительству, пишет «РИА Новости».

21 мая глава американского министерства энергетики Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока – 2».

Позже в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые действия, направленные на воспрепятствование проекту, являются не чем иным, как недобросовестной конкуренцией.

Соединенные Штаты неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.