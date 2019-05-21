Эксперт перечислил преграды для новых санкций США по «Северному потоку - 2»

Соединенные Штаты столкнутся с активным сопротивлением стран Евросоюза при попытке ввести новые санкции против строительства газопровода «Северный поток – 2», рассказал «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее во вторник, 21 мая, глава американского министерства энергетики Рик Перри выразил надежду на то, что в конгрессе всё же подготовят законопроект о санкциях против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». В документе, который разрабатывают сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающиеся прокладкой труб для «Северного потока – 2».

Компанию Allseas будет трудно напугать санкциями и заставить их выполнять, считает Юшков.

«Компания не ведет бизнес в Америке. Взаимоотношения с «Газпромом» у них все идут в евро. «Газпром» на настоящий момент у них самый крупный клиент. Поэтому терять этот заказ и ухудшать отношении с «Газпропом» им не захочется», — сказал ведущий аналитик.

По его словам, именно поэтому в новом американском законопроекте говорится о личных санкциях против собственников и руководителей компании. Таким образом США пытаются лично напугать владельцев запретом во въезде в США и арестом долларовых сбережений.

Еще одно препятствие для новый ограничений — это удар по американо-европейским отношениям, который нанесут санкции.

«Несмотря на то что Польша, Прибалтика, Украина выступают ярым противником «Северного потока – 2» в реальности есть Германия, Австрия, Франция, Италия, которые выступают за этот проект. Они хотят достроить трубу, а дальше решать, как ее использовать», — подчеркнул представитель Фонда национальной энергетической безопасности.

Также против новых санкций играет высокая степень готовности проекта. На сегодня построено 60% газопровода, заключил эксперт.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ. «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.