В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на копию документа, разработанного сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джином Шахином.

Согласно законопроекту, лицам, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» и сдают в аренду суда для прокладки морских частей трубопроводов, запретят въезд в США и также заморозят их активы.

Санкции затронут и тех, кто предоставляет финансовую, техническую поддержу проекту. Под ограничения подпадут все суда, связанные с прокладкой трубопроводов. Таким образом санкции могут коснуться и «Турецкого потока»

При этом сенаторы предлагают особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока — 2».

В основу законопроекта легли прошлые попытки США ограничить нефтяной экспорт Ирана.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока — 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например, американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.