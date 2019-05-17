Эксперт уточнил сроки окончания строительства «Северного потока – 2»

Завершение строительства «Северного потока – 2» действительно могут перенести, если газопровод будут строить по третьему маршруту, который в апреле потребовала рассмотреть Дания, рассказал «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Однако сроки сдвинутся незначительно, в пределах двух-трех месяцев, уверен аналитик. Ранее в пятницу, 17 мая, СМИ сообщили со ссылкой на доклад компании Nord Stream 2 о возможном переносе сроков завершения строительства на вторую половину 2020 года.

«Если будет реализован третий маршрут, то сдвиг проекта будет связан с дополнительными работами, которые потребуется провести, в первую очередь, по исследованию дна. Возможно, придется вносить некоторые корректировки в объем требуемых труб. Корректировки щадящие, но потребуют времени. Плюс само разрешение», — сказал Фролов.

По мнению аналитика, даже полугодовая отсрочка завершения строительства «Северного потока – 2» не повлияет на запуск общего проекта в срок.

Дело в том, что подача газа до конечных европейских потребителей зависит от европейской инфраструктуры на суше, которую еще просто не построили. Сдача объектов намечена на вторую половину 2020 года, отметил эксперт.

Сам по себе «Северный поток – 2» — это только морской газопровод с небольшими участками на суше, подчеркнул собеседник издания.

«Поэтому, когда говорят что «Северный поток – 2» может заработать во второй половине 2020 года, в этом нет ничего страшного. Он, в принципе, начал бы свою работу, наращивая объемы и приближаясь к проектной мощности как раз со второй половины 2020 года».

По подсчетам аналитика, на проектную мощность «Северный поток – 2» должен выйти только во второй половине 2021 года.

«Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. К маю было уложено 1170 км газопровода, что составляет 48% от его общей протяженности. Работа продолжается в России, Финляндии, Швеции и Германии. Позиция Дании тем не менее делает вероятным перенос запуска проекта: Копенгаген пока не дал разрешение на строительство, потребовав дополнительную экологическую экспертизу.

Большинство стран Европы поддерживают «Северный поток – 2» и участвуют в его реализации. Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США. Вашингтон неоднократно заявлял о своем желании поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ.