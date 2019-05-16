Эксперт оценил шансы приостановки «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2», скорее всего, будет построен, а дальше «Газпром» будет добиваться лучших условий по его использованию, рассказал в беседе с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне, 15 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Евросоюза дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования реализации газопровода «Северный поток – 2». При этом она признала, что документ не воспрепятствует проекту, который практически полностью утвержден.

Игорь Юшков объяснил, что в отношении «Северного потока – 2» существует два аспекта — это строительство и дальнейшее использование газопровода.

«Газовая директива ЕС вообще никакого отношения к строительству не имеет. Речь идет о правилах использования. В этом Меркель права: никакая Газовая директива строительство остановить не может. Есть риски по поводу американских санкций, которые они хотят на владельцев судов трубоукладчиков наложить, но это совершенно другая история», — заключил эксперт.

15 мая Австрия заявила, что страна и компания OMV не планируют выходить из проекта «Северный поток – 2». 14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающиеся прокладкой труб для «Северного потока – 2».

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.