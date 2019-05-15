Австрия заявила о нежелании выходить из «Северного потока – 2»

Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV не планируют выходить из проекта по строительству российского газопровода «Северный поток – 2», заявил в среду, 15 мая, президент страны Александер Ван дер Беллен в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, пишет ТАСС.

«Газпром» и OMV реализуют проект по разработке Южно-Русского нефтегазового месторождения, вместе участвуют в строительстве «Северного потока – 2». Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента», — заявил, в свою очередь, Путин, передает «РИА Новости».

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающиеся прокладкой труб для «Северного потока – 2».

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.