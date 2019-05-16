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В Совфеде прокомментировали заявление Меркель по «Северному потоку – 2»

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Фото: Global Look Press/Nord Steram 2
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В Совете Федерации прокомментировали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно реализации проекта «Северный поток – 2». Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Меркель «хочет довести до ума» этот проект, поскольку Германия заинтересована в нем.

«Германия — основной интересант этого проекта. Немецкая промышленность очень сильно зависит от российского газа», — сказал Джабарова в интервью RT в четверг, 16 мая.

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По словам сенатора, Меркель довольно долго поддерживала интересы Украины, которая выступает против строительства «Северного потока – 2». Но теперь канцлер Германии делает это «исключительно ради того, чтобы успокоить Киев и своих американских коллег», которые тоже не поддерживают этот проект.

Ранее 16 мая Меркель заявила, что проект строительства «Северного потока – 2» практически утвержден, и новая Газовая директива Евросоюза не окажет влияния на его реализацию.

В конце апреля глава Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2») Маттиас Варниг сообщил, что принятие новых положений Газовой директивы в Евросоюзе может сорвать срок реализации проекта. Однако в «Газпроме» заявили, что шансы запустить трубопровод в срок все еще сохраняются.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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