Меркель оценила вероятность приостановки «Северного потока – 2»

Новая Газовая директива Евросоюза не окажет влияния на строительство газопровода «Северный поток – 2». Проект уже практически утвержден, пояснила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — цитирует ее RT.

Меркель уточнила, что ключевое значение для проекта имеет участие Украины в качестве транзитера газа.

15 мая Австрия заявила, что страна и компания OMV не планируют выходить из проекта «Северный поток – 2».

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающиеся прокладкой труб для «Северного потока – 2».

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных и прямых поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года.

Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.