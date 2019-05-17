Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.

Если Дания потребует смены маршрута газопровода, строительство может продлиться до второй половины 2020 года, передает «Интерфакс». Это касается только одного из трех вариантов маршрута труб в датских водах, уточнили в компании. Остальные два предусматривают завершение работ в 2019 году. Первые две заявки уже поданы на рассмотрение, работа по ним уже проведена и решение может быть принято в любой момент.

16 мая в Минэнерго России заявили, что «Газпром» сможет сам завершить стройку в случае санкций США против компаний-застройщиков «Северного потока – 2».

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.