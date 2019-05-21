Прямой эфир

В США заявили о подготовке санкций против «Северного потока – 2»

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», пишет во вторник, 21 мая, «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Семь санкций на неделе: рестрикции США не остановят «Северный поток – 2»
Allseas и Saipem продолжат строительство газопровода, а инициатива сенаторов может так и не дойти до конгресса

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — подчеркнул он.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций. Зеленский принял представителей администрации США и конгресса, которые прибыли в Киев на церемонию инаугурации.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно наказать швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Миллер допустил незначительные сдвиги сроков старта «Северного потока - 2»
Эксперт усомнился в санкциях США против компаний ЕС из-за «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017