В США заявили о подготовке санкций против «Северного потока – 2»

Министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2», пишет во вторник, 21 мая, «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», — подчеркнул он.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций. Зеленский принял представителей администрации США и конгресса, которые прибыли в Киев на церемонию инаугурации.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно наказать швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.