Миллер допустил незначительные сдвиги сроков старта «Северного потока - 2»

Сроки запуска проекта газопровода «Северный поток – 2» могут сдвинуться на более поздние даты, однако изменения будут незначительными. Такую позицию высказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».

«4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано. Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — приводит слова Миллера ТАСС.

Ранее 17 мая представитель компании-оператора Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» может быть завершена в намеченные сроки до конца 2019 года.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.