Эксперт усомнился в санкциях США против компаний ЕС из-за «Северного потока – 2»

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Известиями» усомнился в том, что США введут санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

Ранее в четверг, 16 мая, замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что «Газпром» сможет сам завершить стройку в случае санкций США против компаний — застройщиков «Северного потока – 2».

Угрозы американцев не работают, считает Гривач, а новые санкции США не хотят вводить, потому что это приведет к ухудшению отношений с Евросоюзом.

«О санкциях говорят уже много лет, принято бесчисленное количество деклараций, противодействие «Северному потоку – 2» включено в действующие законодательные акты и законопроекты. А проект интенсивно реализуется. Компании-партнеры уже выполнили большую часть обязательств по финансированию, подрядчики выполняют работы в соответствии с контрактами», — заключил эксперт.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающиеся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.