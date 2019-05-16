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В Минэнерго рассказали о судьбе «Северного потока – 2» в случае санкций США

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Фото: TASS/DPA/Jens Buettner
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«Газпром» сможет сам завершить стройку в случае санкций США против компаний-застройщиков «Северного потока – 2». Об этом в четверг, 16 мая, заявил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский в рамках международной конференции, посвященной перспективам энергетического сотрудничества России и ЕС.

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«Если в результате давления компании, которые участвуют в этом проекте, не смогут принять в нем участие, экономическое положение «Газпрома» позволяет самостоятельно завершить реализацию этого проекта, включая всё, что потребуется», — цитирует замминистра ТАСС.

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно «наказать» швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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