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В ФРГ отреагировали на заявления о санкциях США против «Северного потока — 2»

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Фото: Global Look Press/Olga Tanasiychuk
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В правительстве Германии отреагировали на заявление министра энергетики США Рика Перри по поводу новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

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«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их», — заявила в среду, 22 мая, представитель немецкого министерства экономики и энергетики на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, ФРГ в принципе отвергает санкции, имеющие экстерриториальное воздействие, передает ТАСС.

21 мая глава американского министерства энергетики Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока – 2».

Позже в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любые действия, направленные на воспрепятствование проекту, являются не чем иным, как недобросовестной конкуренцией.

Соединенные Штаты неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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