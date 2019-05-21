Кремль прокомментировал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 21 мая, прокомментировал готовящиеся санкции США против российского газопровода «Северный поток – 2».

«Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, направленные на воспрепятствование этому проекту, являются не чем иным, как недобросовестной конкуренцией», — сказал он.

По словам Пескова, проект реализуется в интересах обеспечения энергетической безопасности Европы и не имеет никакого отношения к политике. Отвечая на вопрос, может ли США помешать запуску «Северного потока – 2», он подчеркнул, что проект во многом реализован и будет запущен в интересах европейских потребителей.

Ранее во вторник министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против «Северного потока – 2».

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Предлагается особенно наказать швейцарскую компанию Allseas и итальянскую Saipem, занимающихся прокладкой труб для газопровода.

США неоднократно выступали против строительства «Северного потока – 2» и призывали Европу покупать газ «из демократических источников», например американский СПГ.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.